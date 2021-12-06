В Якутске за прошедшие выходные 4 жертвы ДТП

За прошедшие выходные дни на территории г. Якутска и его пригородов было зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими, в результате которых 4 человека получили травмы, сообщает пресс-служба госавтоинспекции г. Якутска.

Были зафиксированы камерами фотовидеофиксации.

4 декабря около 11 часов ночи, возле корпуса № 9 мкр. 202, водитель 1994 г.р., управляя а/м «Toyota Corolla Fielder», следуя по ул. Набережная Р. Дмитриева, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу а/м «Toyota Carina», движущемуся по главной дороге. В результате столкновения пассажирка «Toyota Carina» получила ушибы головы, грудной клетки, передней брюшной стенки слева и левого бедра, ей назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП пострадавшая находилась на заднем пассажирском сиденье слева, пристегнутая ремнями безопасности.



5 декабря около 4 часов 30 мин. дня при проведении медицинской сверки выявлен факт обращения в РБ №2, гражданки 1953 г.р., с травмой полученной при наезде. Предварительно установлено, что 5 декабря около 4-х часов дня водитель а/м «Хонда Фит», следуя по ул.Орджоникидзе в сторону ул.Октябрьская, на регулируемом перекрестке улиц Орджоникидзе и Октябрьская, при повороте направо совершила наезд на пешехода, женщина переходила проезжую часть по пешеходу на разрешающий сигнал светофора. В момент происшествия все участники были трезвы.



По фактам ДТП проводится проверка

