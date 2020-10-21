В Якутске за неделю выпало снега втрое больше нормы

С начала снежного сезона силами АО «Якутдорстрой» с центральных улиц столицы вывезено 14914 кубометров снега, в том числе 2188 кубов за последние сутки.

Сегодня, 21 октября плановая уборка снега проводится на пл. Ленина, улице Ярославского, с прибордюрных частей на улицах Дзержинского и Лермонтова. В работах задействованы 22 дорожных рабочих, 3 мини-погрузчика «бобкэт», 2 фронтальных погрузчика, 15 грузовых автомашин КАМАЗ.

Очистка дорожного полотна от снежного наката и наростов проводится по пр. Ленина, улицам Петровского, Орджоникидзе, Кирова, Аржакова, Чиряева, Октябрьская, Суоруна Омоллоона, Хабарова, Чернышевского, Автодорожная, Пояркова и по Вилюйскому тракту. В работах задействованы 2 грейдера ДЗ-98, 5 тракторов МТЗ-82 и 4 комбинированные дорожные машины КО-806.

Противогололедные мероприятия, механическая подсыпка речным песком проводятся с помощью 5 поливомоечных дорожных машин КО-806.

На санитарной очистке урн задействованы автомашина КАМАЗ с двумя дорожными рабочими. В работах по содержанию автобусных остановок также задействован КАМАЗ и два дорожных рабочих.

По данным ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Якутске за неделю с 12 октября выпала трехкратная норма осадков. Показатель — 300 % нормы осадков за 10 дней. Высота снежного покрова составляет 12 см. Количество осадков – 21 мм.

Напомним, минувшая зима 2019-2020 гг. в Якутске была аномальной по количеству осадков, самой снежной за последние 15 лет. Осадки превышали норму в январе, феврале и марте в 2-3 раза.

За зиму 2019-2020 гг. коммунальщики вывезли с территории города рекордное количество снега — 492 тыс. куб. метров (407 тыс. — годом ранее).