В Якутске за неделю отловлено 160 собак

По информации, распространяемой в средствах массовой информации, о стае собак в районе Арктического государственного агротехнологического университета Департамент ветеринарии РС(Я) сообщает о том, что сейчас в данном районе в отлове собак задействованы две бригады ловцов Благотворительного фонда «Помоги выжить».

Установлены две ловушки: одна – на территории АГАТУ, вторая – по адресу ул. Красильникова, 7/2.

На данный момент отловлена одна собака. В Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Якутска за сегодня поступили только две заявки о стае собак.

Так как животные быстро передвигаются с места на место, просим незамедлительно сообщать в ЕДДС по номеру 44-42-29 для быстрого определения местонахождения собак.

Согласно требованиям Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» агрессивные животные остаются в приюте на пожизненное содержание. Всего за неделю ловцами БФ «Помоги выжить» отловлено 160 собак.