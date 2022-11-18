18.11.2022
18:26
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Якутск

В Якутске за год собаки покусали 635 горожан

С начала года по укусам собак поступило 635 обращений, сообщили в столичном травмпункте РБ №2. Из них 347 – животных с хозяевами, остальные 288 — по бродячим.
На сегодня в республике работают 12 приютов и 11 пунктов передержки животных без владельцев. Всего с начала года в приюты на территории Якутии поступило 5557 животных без владельцев, сообщает тгк Объясняем Республика Саха

Для отлова собак обращайтесь в ЕДДС по телефонам: 8 (4112) 44-45-64, 8(4112)-44-42-29.

Фото: Sakhalife
Источник: тгк Объясняем Республика Саха

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