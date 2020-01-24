В Якутске за год организовано 110 выездных проверок продажи алкогольной продукции

Окружной администрацией города Якутска за 2019 год организовано 110 выездов по проверке продажи алкогольной продукции. Из них 41 выездов – с участием МУ МВД России «Якутское», 29 – с отделом алкогольного регулирования Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии, 23 выезда — с участием Межрайонной инспекции №5 ФНС России.

По итогам проверки информация по 34 объектам направлена в Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) за нарушение санитарных правил и норм, по 5 объектам информация направлена в городскую прокуратуру.

В рамках совместных выездов с МУ МВД России «Якутское» и отдела алкогольного регулирования в баре «Привет сосед», кафе «У Татьяны», магазинах «Северный экспресс», «Аютинский», нестационарных торговых объектах «Купеческий-2», «Купеческий-4», «Геолог», «Коралл» выявлены продажи алкогольной продукции в нарушение действующего законодательства.

При совместных выездах с сотрудниками МРИ ФНС №5 в 11 объектах зафиксировано нарушение Федерального закона от 22 мая 2003 года №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Это пивной бар на улице Кальвица, д. 5, магазин «Beerбанк» на Покровском тракте 16 км., магазин «Атолл-М» на ул. Дзержинского 40/2к, бар «Пенный бочонок» на ул. Шавкунова 80/2 и в мкр. Борисовка-1, д. 7/1, бар «Сосновка» на Сергеляхском шоссе 12 км., бар «Культура» на ул. Павлика Морозова 1г, бар «Пробка» на Дзержинского 8/3б, бар «Бавария» на ул. Можайского 19/2а, бар «Гадкий койот» на ул. Петровского 29, бар «Beer Club» на ул. Тимофея Бутакова 2.

За продажу алкогольной продукции нестационарный торговый объект «Мир» по ул. Чайковского д. 30а был вывезен, после расторжения договора с Управлением Сайсарского округа. По сведениям Управления Промышленного округа, расторгнут договор с нестационарным торговым объектом по ул. Беринга, д. 33.

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах не допускается за исключением при оказании услуг общественного питания.