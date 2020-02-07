В Якутске за день сбили трех пешеходов

Переломы ребер, травмы головы и живота… За прошедшие сутки в Якутске зарегистрировано три наезда на пешеходов. Все они произошли в условиях ограниченной видимости.

Первый наезд на пешехода был зарегистрирован около 6 часов вечера на пересечении улиц Петровского и пр. Ленина: водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер» при повороте налево совершил наезд на 36-летнего мужчину, причинив ему травмы головы и живота.

Автомобилист пояснил, что не заметил пешехода из-за выхлопных газов следовавшего впереди него транспортного средства. Такую же сопутствующую причину указал и водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», который на перекрестке улиц Лермонтова – Петра Алексеева не предоставил преимуществу пешеходу.

Вечером того же дня на несанкционированной дороге озера «Белое» 30-летний мужчина, управляя автомашиной «Субару Форестер», совершил наезд на мужчину 1985 г.р, двигавшегося в попутном направлении.

Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пешехода с переломами ребер. Инцидент произошел в темное время суток, световозвращающие элементы на одежде пострадавшего отсутствовали.

Во всех случаях водители были трезвы. По каждому факту ДТП возбуждено административное расследование.