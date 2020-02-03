В Якутске за антисанитарию закрыт киоск «Фрукты овощи»

В Якутске судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность киоска по продаже фруктов и овощей, расположенного на ул. Дзержинского города Якутска.

Поводом для административного приостановления деятельности послужила проверка Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) по факту нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе проверки установлены множественные нарушения, в медкнижках отсутствуют отметки о получении профилактических прививок против дизентерии и гепатита А, канализация и водоснабжение в киоске не оборудованы, для персонала не предусмотрен туалет и раковина для мытья рук, отсутствуют дезинфицирующие средства.

Во исполнение требований исполнительного документа судебные приставы Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств выехали по месту нахождения объекта и опечатали заведение. Сотрудники ФССП будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.