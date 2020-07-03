03.07.2020
16:40
189
Происшествия
В Якутске за антисанитарию закрыли частную пекарню
В Якутском межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств находится исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя, владеющего мини-пекарней, где Роспотребнадзором были выявлены многочисленные нарушения санитарно- эпидемиологических норм и правил.
Якутский городской суд вынес постановление о приостановлении деятельности пекарни сроком на 90 суток.
Заведение опечатано, владельцу пекарни пристава вручили требование об исполнении решения суда.
В период приостановления заведение будет периодически проверяться.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)
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