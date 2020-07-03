В Якутске за антисанитарию закрыли частную пекарню

В Якутском межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств находится исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя, владеющего мини-пекарней, где Роспотребнадзором были выявлены многочисленные нарушения санитарно- эпидемиологических норм и правил. Якутский городской суд вынес постановление о приостановлении деятельности пекарни сроком на 90 суток. Заведение опечатано, владельцу пекарни пристава вручили требование об исполнении решения суда. В период приостановления заведение будет периодически проверяться.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх