В Якутске юношу осудили на 7 лет «строгача» за наркотики

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение в отношении 19 — летнего жителя города Покровска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30- п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, по сети Интернет, в крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый через сеть Интернет устроился на работу в качестве закладчика наркотических средств.

Впоследствии, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, поставлявшими ему наркотические средства, он в апреле 2022 года в лесных массивах Хатынг-Юряхского шоссе оборудовал 18 тайников для размещения расфасованного наркотика в крупном размере.

Вместе с тем преступление подсудимым до конца не доведено в связи с его задержанием сотрудниками патрульно- постовой службы, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

В отношении неустановленных поставщиков наркотических средств, действовавших в сети Интернет, уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.