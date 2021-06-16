В Якутске «я же мать» совершила преступление

В полицию Якутска обратился местный житель с заявлением о краже велосипеда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» установлена подозреваемая в краже 31-летняя женщина.

Выяснилось, что подозреваемая вместе с сыном гостила у знакомых. Встреча сопровождалась распитием горячительных напитков. Около 3 часов ночи они пошли домой. В подъезде многоквартирного дома женщина заметила не пристегнутый велосипед и решила его похитить. По словам подозреваемой, двухколесный транспорт она похитила для ребенка.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.