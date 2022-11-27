27.11.2022
07:48
1715
Происшествия
В Якутске взорвалась иномарка
На ДСК взорвалась иномарка, находившаяся под тентом, в простонародье «Наташей». Взрыв был такой силы, что выбило стекла в окнах близлежащего дома.
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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