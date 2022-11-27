В Якутске взорвалась иномарка

На ДСК взорвалась иномарка, находившаяся под тентом, в простонародье «Наташей». Взрыв был такой силы, что выбило стекла в окнах близлежащего дома.

Фото: Соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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