В Якутске выявлены шашлычные-нарушители санрежима

Сводной группой оперативного штаба города Якутска ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по объектам торговли, общественного питания, образовательным учреждениям и развлекательным организациям столицы для выявления нарушений санитарно-противоэпидемических правил, а также для недопущения массового скопления граждан в общественных местах.

В четверг, 10 декабря, проверено 10 объектов общественного питания (шашлычные). В кафе «У Коли» по ул. Жорницкого, д. 33/8 выявлено нарушение — разметка социальной дистанции была закрыта ковром, проведена профилактическая беседа. Работники кафе «Ереван» по ул. Жорницкого, д. 33/7 не использовали средства индивидуальной защиты. В кафе на Крестьянском рынке «Шашлык шаурма» по ул. Лермонтова, 45 отсутствовала разметка социальной дистанции, на входе не проводится термометрия, не ведется журнал учета температур. По этим нарушениям составлены акты согласно статьи 3.8 КоАП РС(Я).

В кафе «Гуман» (Кутузова 30), «Одзун» (ул. Якутская 36), «У Вани» (ул. Жорницкого 33/8), «Шашлычный дворик» (ул. Стадухина 83Г) нарушений нет. В шашлычной «У Гоги» (ул. Жорницкого, 33) проведена профилактическая беседа с работниками. Кафе «Шашлычная» (ул. Жорницкого, 22) закрыто. В кафе «Два брата» (Семена Данилова 3) закрыт зал для посетителей, заказы принимаются по телефону.

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Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям объектов торговли, общепита и развлекательных организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для продавцов, кассиров и покупателей, мастеров и клиентов. Обслуживание клиентов, покупателей без защитных масок строго запрещено. Владельцы и администраторы торговых объектов обязаны не допускать массового скопления граждан и обеспечить допуск покупателей в торговые залы, исходя из требования не более 1 покупателя на 4 кв. м торговой площади.

Только неукоснительное соблюдение санитарных требований и правил поведения, установленных указом главы РС (Я) от 27 апреля 2020 года № 1143 в период режима повышенной готовности, может предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и введение жестких ограничительных мер.

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Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной Окружной администрации: 31-90-90.

Берегите себя и своих близких, носите маски в общественных местах!