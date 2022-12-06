Крупную партию контрафактного алкоголя и сигарет изъяли якутские оперативники

В Якутске выявлены поддельные девять тонн алкоголя и четыре тысячи пачек сигарет.

Следователем СЧ по РОПД СУ МВД России «Якутское» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции общей стоимостью 4 431 676 рублей.

Нелегальный товар злоумышленник хранил в арендованном складе на территории продовольственной базы по улице Чернышевского, где были обнаружены и изъяты более 15,5 тысяч бутылок контрафактной водки и коньяка, а также около четырех тысяч пачек поддельных сигарет популярных марок.

Аналогичная продукция была снята с продажи в четырех торговых точках.

«В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).