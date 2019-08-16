В Якутске выявлено захламление водоохранной зоны реки Лена

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Управление Автодорожного округа Окружной администрации города Якутска и Отдел полиции №1 Межмуниципального управления МВД России Якутское накануне провели рейдовый осмотр места загрязнения водоохранной зоны р. Лена Автодорожного округа города Якутска.

В ходе обследования по трем адресным ориентирам Чернышевского 5/1, Чернышевского д.9/3 и Чернышевского д.21 выявлены отсыпки земельных участков строительного мусора общим объемом около 6000 м3. Также по территории выявлены очаги складирования крупногабаритного мусора (кузов автомобиля, покрышки, железобетон, бочки и т.д.).

По итогам рейда составлены 7 административных протоколов правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 6.25. КоАП РС(Я) на физическое и юридическое лицо и 7 предписаний об устранении нарушения со сроком. В случае невыполнения предписаний (уборка мусора с водоохранной зоны), нарушители будут повторно привлечены к административной ответственности. Для рассмотрения дела все материалы будут переданы в Административную комиссию ГО «Город Якутск».