08.08.2022
14:19
49

Происшествия

В Якутске выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему

В ходе профилактических мероприятий инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.

Так, работник одного из баров, расположенного на улице Ломоносова, реализовала бутылку пива 17-летнему подростку, не заинтересовавшись его возрастом.

Составлен административный протокол по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции», санкции которой предусматривают штраф от 30 до 50 тысяч рублей на физических лиц, от 100 до 200 тысяч рублей на должностных лиц.

Работа полицейских по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушений закона в сфере алкогольного законодательства продолжается.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх