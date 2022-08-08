В Якутске выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему

В ходе профилактических мероприятий инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.

Так, работник одного из баров, расположенного на улице Ломоносова, реализовала бутылку пива 17-летнему подростку, не заинтересовавшись его возрастом.

Составлен административный протокол по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции», санкции которой предусматривают штраф от 30 до 50 тысяч рублей на физических лиц, от 100 до 200 тысяч рублей на должностных лиц.

Работа полицейских по предупреждению, выявлению и пресечению фактов нарушений закона в сфере алкогольного законодательства продолжается.