09.08.2022
18:09
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Происшествия

В Якутске выявлен незаконный алкомаркет… в автомобиле «Лексус»

В ходе проведения оперативно-профилактического рейда участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» был выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции из автомашины.

Установлено, что 32-летний мужчина занимался незаконной розничной торговлей алкогольной продукции из автомобиля «Лексус» по ул. Кузьмина. На месте изъято более 70 литров алкоголя.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.17.1 КоАП Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», которая влечет наложение административного штрафа в размере до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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