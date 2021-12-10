В Якутске выясняют причины возгорания под многоквартирным домом

Сегодня,10 декабря, в 16.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на ул. Можайского в г. Якутск.

Огнеборцы были на месте уже через шесть минут. На момент прибытия первого подразделения из-под дома шел дым. В результате пожара огнем повреждена пластиковая труба под домом на площади 2 пог.м.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники МЧС России.