10.12.2021
22:31
173
Происшествия
В Якутске выясняют причины возгорания под многоквартирным домом
Сегодня,10 декабря, в 16.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на ул. Можайского в г. Якутск.
Огнеборцы были на месте уже через шесть минут. На момент прибытия первого подразделения из-под дома шел дым. В результате пожара огнем повреждена пластиковая труба под домом на площади 2 пог.м.
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники МЧС России.
Фото: ГУ МЧС России по РС(Я)
Источник: ГУ МЧС России по РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.12.2021
149
10.12.2021
151
10.12.2021
92
10.12.2021
150
10.12.2021
282
10.12.2021
217
10.12.2021
127
10.12.2021
172
10.12.2021
141
10.12.2021
122
10.12.2021
473
10.12.2021
389
10.12.2021
207
10.12.2021
378
10.12.2021
179
10.12.2021
554
10.12.2021
190
10.12.2021
224
10.12.2021
1175
10.12.2021
554
10.12.2021
333
10.12.2021
171
10.12.2021
161
10.12.2021
203
10.12.2021
396
10.12.2021
247
10.12.2021
333
10.12.2021
483
10.12.2021
452
10.12.2021
432
10.12.2021
436
10.12.2021
202
10.12.2021
667
10.12.2021
848
10.12.2021
335
10.12.2021
367
10.12.2021
897
09.12.2021
1466
09.12.2021
496
09.12.2021
290
09.12.2021
276
09.12.2021
590
09.12.2021
328
09.12.2021
462
ТОП НОВОСТИ
09.12.2021
6351
06.12.2021
4199
08.12.2021
3829
05.12.2021
3779
06.12.2021
3415
05.12.2021
2842
07.12.2021
2805
06.12.2021
2147