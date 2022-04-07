В Якутске вывезли снег с придворовой территории многодетной матери

Волонтеры проекта «Поможем маме» вывезли снег с придворовой территории многодетной матери Татьяны Слепцовой в городе Якутске.

«Очень рада, что в Год Матери столько внимания уделяется нам – матерям. Об акции «Поможем маме», организуемой активистками «Матерей России» и волонтёрами, узнала из соцсетей, позвонила по указанному телефону и оставила заявку на уборку и вывоз снега. Проект очень нужный для многодетных семей. Вывезти одну машину снега в этом году стоит шесть тысяч рублей, обычно вывозим по 2-3 машины. А в этом году помогли волонтёры, транспорт безвозмездно выделил Гагаринский округ», – рассказала Татьяна Слепцова.

В семье Слепцовых – четверо детей, три сына и дочка, один из детей является инвалидом.

Напомним, акция «Поможем маме» реализуется на территории всей Якутии министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям республики совместно с региональным отделением «Матери России» и волонтёрским сообществом. Проект входит в план мероприятий Года Матери, объявленного главой Якутии Айсеном Николаевым.

Активистки Якутского регионального отделения «Матери России» собирают заявки от многодетных и одиноких матерей на оказание бесплатных бытовых услуг. По запросам, поступившим от матерей, волонтёры, которые есть во всех улусах Якутии, помогают в бытовых повседневных делах. Акция особенно востребована в сельской местности – наколоть дрова, убрать и вывезти снег, заготовить лёд. Кроме того, матерям оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь.

Многодетные и одинокие матери могут подавать заявки в районные отделения общественного движения «Матери России», которые открыты во всех улусах. Также заявки собирают волонтеры. Можно позвонить на контактные телефоны штаба добровольцев: +7 (4112)-50-88-93, +7 (4112)-50-88-92.