В Якутске выступит грузинский ансамбль «Сулико»

3 марта в Театре оперы и балета выступит ансамбль «Сулико» (Грузия) совместно с ГВА «Туймаада».

Ансамбль «Сулико» при Тбилисском профессиональном государственном театре оперы и балета им. Закариа Палиашвили поздравляет милых дам с наступающим Международным женским днем и приглашает на свои концерты.

Репертуар ансамбля отличается многообразием и различными жанрами. Исполняются как классические оперные, хоровые произведения, так и народные песни, народный и городской фольклор, в сопровождении народных инструментов, а также инструментальное трио.

Всего в Якутске пройдет два концерта. Первый концерт будет сольным проектом гостей из Грузии, где помимо народных песен прозвучат и классики мировой оперы (Италия, Грузия, Франция, Россия), это будет настоящее блаженство для любителей классической музыки.

Второй концерт будет совместно с солистами мужского состава ГВА «Туймаада», это уникальный проект, который соединил в себе два сильнейших состава мужского многоголосья. Такого концерта в Якутске еще не было. В этом проекте якутский состав споет песни на грузинском, а наши гости будут петь на якутском языке, так же будут и совместные дуэты.

Ансамбль «Сулико» частый гость на сценах Европейский и Американских концертных площадках, в Якутске коллектив выступит уже во второй раз по многочисленным просьбам.

100%: живой звук

Начало в 18:00 (сольный концерт Сулико) и в 20:00 (Совместный с ГВА «Туймаада»

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Справки по тел.: 8-964-428-89-00

