В Якутске вышла книга Алены Шкулепо «О про/даже с любовью!»

В издательстве «Бичик» вышла первая книга для Якутии по продажам от бизнес-тренера по продажам и коммуникации, бизнес-психолога Алены Шкулепо – «О ПРО/ДАЖЕ С ЛЮБОВЬЮ!». По заявлению автора это эссе – идеальное пособие для самозанятых, предпринимателей малого и среднего бизнеса.

В книге приведены описания десятков моделей и инструментов, удобные таблицы и формы для заполнения, которые помогут осмыслить имеющийся опыт, найти закономерности, зафиксировать удачные формулировки, ведь «Продажи – это не просто технология, а особый способ общения с людьми», — уверяет автор.

В интервью для онлайн-журнала «предприниматель Якутии» Алёна Шкулепо поделилась своими мыслями о бизнесе, писательстве и, конечно, о новой книге.

— Предлагаю начать со знакомства. Расскажите о своей жизни и карьере.

— Я — уроженка Алданского района нашей республики, мама двоих взрослых дочерей и жена вот уже 23 года. Некоторое время мы с семьей жили в г. Мирном, а затем около двенадцати лет назад переехали в Якутск.

По образованию я психолог, поэтому карьера моя началась, как у большинства психологов, в школе – занималась профориентацией. Считаю, что в нашей жизни случайностей не бывает, поэтому то, что моя работа была связана с молодежью, обучением и миром профессий тоже неслучайно – это очень пригодилось в будущем.

Переехав в Якутск, чудом устроилась в Федеральный банк, который дал мне много опыта и знаний в проведении тренингов, подборе персонала и вообще познакомил с новой профессией – HR. Так я попала в мир бизнеса.

Уже пять лет, как у меня собственное предприятие и я являюсь предпринимателем, хотя на рынке я уже с 2013 года.

У меня было много перелетов и поездок по республике и стране, работала со многими компаниями и все это позволило мне заниматься и совершенствоваться в моем деле.

— Алена, для Вас это первый опыт написания книги? Что сподвигло взяться за перо?

— Да, я впервые написала книгу и, честно говоря, до сих пор не верю, что смогла сделать это. Мысль написать книгу меня посетила несколько лет назад. Ну, знаете, у каждого уважающего себя тренера должно быть что-то свое написанное на бумаге. Но это оказалось не той мотиваций, усадившей меня за компьютер.

К тому времени я провела не один десяток тренингов по продажам и сталкивалась, по сути, с одними и тем же сложностями. Поэтому я решила, что этот опыт и знания надо собрать и сложить в одно место. Ведь каждый предприниматель или продавец, где бы он ни был, может самостоятельно помочь себе и своему персоналу улучшить свою работу. Вот это желание быть полезной стало настоящей мотивацией, но не хватало последнего толчка.

Есть такая замечательная фраза: «Если ученик готов – учитель найдется». Со мной произошло тоже самое. Я познакомилась с директором компании «Бичик» и он спросил, могу ли я написать книгу. Так все и произошло.

— Расскажите о названии «О ПРО/ДАЖЕ С ЛЮБОВЬЮ!» – почему «про/даже» и где кроется любовь?

— Когда я задумывала книгу, то долго искала название. И «про» и «даже» напросились сами. В предисловии я пишу о том, что написано про любовь к профессии и даже с любовью к ремеслу.

Я уверена, что без уважения к работе, которой ты занимаешься, невозможно что-то делать хорошо и, более того, нельзя не любить то, что ты делаешь – это опасно даже для здоровья!

Продажи – это люди, а без хороших отношений с людьми продавать очень и очень непросто.

— Не меньше интригует выбор главной темы. Вы сами подчеркиваете, что она у всех на слуху. Какие секреты припрятаны в книге?

— Я описала практически всё, что может повлиять на продажи, на их качество и объем. Поэтому главные секреты – читайте в самой книге. Она полностью инструментальна. Там немного «рассуждений на тему», а больше практических советов и практик.

— Написанное основано на личном опыте?

— Безусловно, и вы это увидите в примерах, которые я привожу. Ведь до того, как я начала работать в банке, я уже продавала. Сначала лак для ногтей в школе, затем парфюмерию в незнакомом городе, дальше – больше.

— Кто Ваш читатель? Удобно ли будет читать книгу «новичкам» бизнеса?

— Мой читатель – это все, кто хочет что-то узнать о продажах. Эта книга будет полезна и тем, кто хочет научиться переговорам – ведь навык продаж предваряет переговорный навык. Еще она будет полезна предпринимателям. Ведь в республике не все могут позволить себе привезти тренера из центра. С помощью написанного, они смогут выстроить целую систему обучения и понять, чему именно надо учить персонал и как это сделать. Ведь в каждой главе есть упражнения, и даже контрольные вопросы.

— Как Вам в целом опыт писательства? Сколько времени занял процесс и стоит ли ждать новых публикаций?

— Это удивительный опыт! Сам текст я писала девять месяцев, редактура заняла еще три. И скажу вам, что теперь я понимаю, что значит писать. Это совсем непросто сесть и написать текст – нужно вдохновение, подготовка, атмосфера. Бывало, что садишься за компьютер, а в голову ничего не приходит, а бывало, что пишешь без остановки главу за главой. Я непременно хочу продолжить и да, я обязательно напишу еще одну книгу и тоже для предпринимателей. Ждите анонсов – тема уже есть!

— После выхода книги не возникало ли желание переписать в ней что-то или изменить?

— Всегда есть и даже на этапе редактуры было такое желание, но пришлось остановиться, иначе она бы никогда не вышла. Конечно, правила человеческой коммуникации останутся неизменными, даже если поменяется этикет. И в этой книге об этом написано практически все. Но появятся, уже появились, новые инструменты и они, я думаю, потребуют особого внимания в будущем.

— Где и как можно приобрести книгу?

— Книгу можно приобрести в сети магазинов издательства «Бичик». Если же вы находитесь в районах, где покупка недоступна – можете написать мне – я придумаю, как вам ее доставить.

— Что бы вы пожелали своим читателям?

— Успеха и процветания! Я желаю вам использовать полученные знания везде, где только сможете, а область их применения намного шире. Мы и в жизни вне продаж часто используем коммуникативные приемы, описанные в этой книге. Ну а если вы решили подтянуть свой навык или навык вашего персонала, то успех не заставит себя долго ждать!