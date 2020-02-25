В Якутске выпало вдвое больше снега, чем в прошлом году

За зимний сезон 2019-2020 годов с улиц города Якутска вывезено более 224 тысяч кубометров снега, это на 35 тысяч кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала февраля на полигон АО «Якутдорстрой» вывезено 60 тысяч кубов снега, в том числе за прошлую неделю 24 тысячи кубов.

О ситуации с вывозом снега в столице на еженедельном планерном совещании доложил главный инженер АО «Якутдорстрой» Александр Оданец.

«По данным УГМС превышение нормы осадков за первую декаду февраля зафиксировано на уровне 45%. За вторую декаду февраля норма осадков превышена на 267 %. Предприятие работает в усиленном режиме»,- сообщил Александр Оданец.

По информации АО «Якутдорстрой», в частном жилом секторе снег с улиц должны вывозить частные организации.

В Сайсарском округе плановый объем мероприятий по вывозу снега с территории составляет 9 тысяч кубометров.

«Нами ведется работа в частном секторе по выдаче предписаний по факту складирования снега. С этой недели работа в этом направлении будет усилена», — проинформировал руководитель Сайсарского округа Леонид Бястинов.

В Строительном округе уведомления о необходимости вывезти снег на полигон со своих участков получили около 500 частных жилых домов.

«В марте произведем очистку снега с территорий частного сектора. В целом по округу планируется вывезти 20 тысяч кубов снега, из них частный сектор — 5 тысяч кубов», — прокомментировал руководитель Строительного округа Савва Михайлов.

Исполняющий обязанности главы города Максим Трофимов дал поручение блоку ЖКХ Окружной администрации провести совещание с округами и пригородами столицы по теме организации и синхронизации с АО «Якутдорстрой» работ по вывозу снега с городских улиц.

