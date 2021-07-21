В Якутске вынесен приговор насильнику-педофилу

Собранные следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения приговора 36-летнему жителю города Якутска, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного оп. «б» ч.4 ст. 131 УК РФ – изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, зная о малолетнем возрасте своей падчерицы, совершил ее изнасилование.

Позже мужчина был задержан и заключен под стражу. Следствием проведен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по делу. Проведены необходимые экспертные исследования, допросы, ряд очных ставок, результаты которых позволили в полном объеме установить виновность подсудимого.

Приговором суда мужчина признан виновным и приговорен к наказанию в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год 8 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.