В Якутске вымогатели похитили и заперли в гараже двух мужчин и девушку

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению трех жителей города Якутска, в числе которых – 17-летний юноша, в совершении ряда преступлений. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 – п.п. «а», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ (подстрекательство на похищение человека), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Следствием установлено, что в июле 2021 года по указанию одного из компании молодых людей были похищены три человека, в числе которых находилась девушка. Похищения совершались с целью вымогательства денежных средств с применением физического насилия. Похищенные содержались в гараже одного из обвиняемых до момента прибытия сотрудников полиции после того, как девушка выбрала момент и сумела незаметно отправить сообщение своему знакомому посредством социальной сети. Все трое злоумышленников были задержаны.

Следователем проведен весь комплекс следственных действий: экспертные исследования, выемки, ряд допросов и иных процессуальных действий, которые помогли восстановить картину произошедшего. Несмотря на непризнание обвиняемыми вины в совершенных преступлениях, собранные доказательства легли в основу обвинительного заключения. После его утверждения прокурором города Якутска уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники одного из оперативных подразделений МВД по Республике Саха (Якутия).

