АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-30
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.25
 74.91
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.02.2019, 18:43
Экономика
Железные дороги Якутии продолжают работу с коллегами из Армении
19.02.2019, 18:28
Политика
Школа политического образования собрала участников в Нижнем Бестяхе
19.02.2019, 18:13
Судебная хроника
В Якутске на злостного алиментщика возбуждено уголовное дело
19.02.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 20 февраля
19.02.2019, 17:50
Культура & Образование
Фотофакт
Надвратная башня из латунных труб
19.02.2019, 17:40
Происшествия
В МЧС опровергли информацию о разливе нефтепродуктов в Кобяйском улусе
19.02.2019, 17:30
Якутск
В Якутске избавятся от зеленых ящиков с цветами (наконец-то!)
19.02.2019, 17:23
Происшествия
Экстра
В Якутске горит двухэтажный дом
19.02.2019, 17:15
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутске выступила легендарная Хибла Герзмава
19.02.2019, 17:00
Спорт
Власти Якутии направят 7 млн рублей на реконструкцию ипподрома в Амгинском районе
19.02.2019, 16:50
Спорт
Церемония открытия Кубка мира пройдет в национальном стиле
19.02.2019, 16:40
Происшествия
Экстра
В Якутии совершено разбойное нападение на диспетчерскую службу такси
19.02.2019, 16:25
Культура & Образование
Видео
Уруй Айаал снял фильм о турке, свободно говорящем на якутском языке
19.02.2019, 16:15
Происшествия
В Якутии парень украл куртку покойного
19.02.2019, 16:00
Культура & Образование
Анонс
10 марта состоится творческий вечер Амгалены Нотара 
19.02.2019, 15:50
Общество
Минтруда о ложной информации распространяемой по WhatsApp
19.02.2019, 15:40
Красота & Здоровье
Интервью
Врач-невролог о рассеянном склерозе и наследственных заболеваниях якутян
19.02.2019, 15:25
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Звезда Голливуда Мадс Миккельсен восхищен мужеством Кэрэчээны Туприной
19.02.2019, 15:10
Якутия
Поддержи предложения по развитию Якутии
19.02.2019, 15:00
Красота & Здоровье
«Антирак: поддержка выживших» приглашает желающих на встречу
19.02.2019, 14:47
Происшествия
Подруга украла банковскую карту и обналичила ее
19.02.2019, 14:30
Общество
Под крылом СК «Стерх»: Казанский Кремль
19.02.2019, 14:15
Культура & Образование
В Якутии в восьмой раз пройдет Математический праздник 
19.02.2019, 14:00
Якутия
Жителей Павловска приглашают на акцию
19.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Привычки, которые отнимают драгоценные годы жизни
19.02.2019, 13:00
Красота & Здоровье
Эпидемия гриппа и ОРВИ идет на спад в Якутии
19.02.2019, 12:58
Якутск
Объявление
Вниманию жителей Гагаринского и Строительного округов
19.02.2019, 12:48
Общество
Автомобилистов хотят защитить от несправедливых штрафов
19.02.2019, 12:36
Происшествия
Крупный пожар в Якутске
19.02.2019, 12:33
Спорт
Самый титулованный борец возглавит команду Грузии на Кубке мира
19.02.2019, 12:16
Политика
Занятия школы политического образования. Вчера Амга, сегодня Майя
19.02.2019, 12:05
Якутия
Более 100 км трассы «Лена» отремонтируют
19.02.2019, 11:49
Культура & Образование
День стройотрядов. Равнение на труд-крут!
19.02.2019, 11:35
Происшествия
Жительница Якутска поблагодарила участкового, который вернул ей похищенное имущество
19.02.2019, 11:22
Красота & Здоровье
В Магане прошла Ярмарка здоровья
19.02.2019, 11:07
Спорт
Мощная команда борцов из Кубы приедет в Якутск
19.02.2019, 10:58
Культура & Образование
Молодежные НКО соберутся на фестивале «Импульс»
19.02.2019, 10:45
Общество
Муниципалы превысили полномочия
19.02.2019, 10:33
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 19 февраля
19.02.2019, 10:26
Происшествия
В Якутии во льдах застряли три грузовика: Произошел разлив нефтепродуктов
19.02.2019, 10:13
Судебная хроника
Наказан любитель пьяной езды
19.02.2019, 9:59
Происшествия
В Якутии растет женская преступность
19.02.2019, 9:47
Происшествия
Защити машину от угона!
19.02.2019, 9:32
Экономика
СК «Стерх»: И снова любой смартфон на ваш вкус!
19.02.2019, 9:13
Светская хроника
Эксклюзив
Стилист Александр Рогов: Уверен, что из Якутии увезу экзотические идеи
19.02.2019, 9:00
Красота & Здоровье
Интервью
Как не потерять лицо после драки: интервью челюстно-лицевого хирурга
19.02.2019, 0:01
Гороскоп
Гороскоп на вторник, 19 февраля 2019
18.02.2019, 22:01
Светская хроника
Видео
Instagram
«Мисс бикини» Якутии любит заниматься на лестнице
18.02.2019, 21:51
Экономика
Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали получила награду
18.02.2019, 21:31
Культура & Образование
Подарок студентам якутского техникума к чемпионату WorldSkills 
18.02.2019, 21:10
Общество
Приставки для приема цифрового ТВ будут доступны
18.02.2019, 20:52
Общество
Усть-янцы задали волнующие вопросы Правительству
18.02.2019, 20:37
Спорт
Виктор Лебедев о Кубке мира в Якутске
18.02.2019, 20:15
Экономика
Жители Якутии лидеры в темпе увеличения просрочки по кредитам
18.02.2019, 19:59
Происшествия
В Якутске жителей дома эвакуировали из-за подозрительного предмета
18.02.2019, 19:46
Общество
Прокуратура Якутии о нарушениях работодателей
18.02.2019, 19:30
Спорт
Фотофакт
У «Кубка чемпиона» по многоборью новый хозяин
18.02.2019, 19:14
Культура & Образование
«Сосновый бор» на Международной конференции народов Арктики
18.02.2019, 18:57
Происшествия
В Якутии произошло ДТП с разливом нефти
18.02.2019, 18:44
Красота & Здоровье
Видео
Десант Центра медицины катастроф отправился по районам Якутии
18.02.2019, 18:27
Официально
Изменение тарифов на услуги АО «Железные дороги Якутии»
18.02.2019, 18:13
Спорт
Первенство по вольной борьбе памяти Сахаачча
18.02.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 19 февраля
18.02.2019, 17:50
Культура & Образование
Желание работать есть цель современного образования
18.02.2019, 17:40
Культура & Образование
Эксклюзив
«Таптал долгуна» прошел в шестой раз
18.02.2019, 17:30
Красота & Здоровье
Интервью
Борис Андреев восстановлен в должности главного врача РБ №2
18.02.2019, 17:20
Судебная хроника
ГАВС выплатит авиакомпании «Якутия» 300 миллионов рублей
18.02.2019, 17:10
Красота & Здоровье
BASCONI объявила распродажу зимней коллекции: 55% на все!
18.02.2019, 17:00
Общество
«Ростелеком» проведет плановые работы в ночь с 18 на 19 февраля
18.02.2019, 16:45
Происшествия
Якутский полицейский спас жителя Алдана, отравившегося угарным газом
18.02.2019, 16:30
Спорт
Иннокентий Григорьев: Слабых команд на Кубке мира не будет
18.02.2019, 16:15
Экономика
Самолет Ил-114-300 может заменить в Якутии устаревшие «Антошки»
Архив новостей
Культура & Образование
19 февраля 2019, 17:15
261

В Якутске выступила легендарная Хибла Герзмава

18 февраля на сцене Государственного театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона состоялся концерт звезды мировой оперы, народной артистки РФ и Абхазии Хиблы Герзмавы в сопровождении симфонического оркестра «Symphonica ARTica» под руководством дирижера Фабио Мастранджело.

Примадонной были исполнены Panis Angelicus Сезара ФРАНКА, каватина и кабелетта Нормы из оперы «Норма», ария Дездемоны из «Отелло» и многие другие.



Под конец мероприятия, весь зрительный зал аплодировал стоя, приглашая певицу вновь и вновь на сцену. Звезда выходила на поклон 4 раза и исполнила на бис ещё два произведения.

После концерта госпожа Герзмава и дирижер Фабио Мастранджело встретились с представителями СМИ, где удалось побывать и корреспонденту SakhaLife.ru. Модератором встречи выступила директор Филармонии Якутии Туяра Пестрякова.

Фабио Мастранджело:

«Мы работаем с Хиблой вместе вот уже 13 лет. Если не больше. Это большая удача, найти такого партнера. Поэтому я бы поблагодарил ее за то, что несмотря на ненормально жесткий график, Хибла все-таки нашла время, приехала в Якутск и отработала с нами программу. Несмотря на большую разницу, она исполнила концерт просто на максимуме!»

Хибла Герзмава:

«Хотелось бы поблагодарить моего друга Фабио за приглашение. Замечательный оркестр, молодой состав. Желаю процветания и удачи этому оркестру, пусть всегда будет музыка! Еще желаю Якутску большого красивого музыкального зала.
Что касается сегодняшней программы, то мы с Фабиочкой работаем довольно часто. Сегодня были арии из опер, оркестровые номера. Такая программа соткана специально для концерта из двух отделений.
Я сейчас уже не сочиняю, потому что, мне кажется, что было в юности, это осталось со мной для домашнего музицирования.
Готовлю я хорошо как и любая кавказская девочка, иначе бы не выдали взамуж. Готовлю кавказскую, итальянскую кухни. Люблю русскую кухню. Выпечки, салаты.
Обожаю круассаны с шоколадом и ванилькой. Но, к сожалению, мне нельзя. Иначе не будет талии!»

Сегодня Хибла Герзмава – это уникальное явление на российской оперной сцене. Яркая и непосредственная, эмоциональная и страстная, она — исполнительница главных женских партий в известных операх и потрясающе талантливая актриса.

Она пела на сцене легендарного театра Ла Скала в Милане, Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Королевской оперы Ковент-Гарден в Лондоне, в театре Елисейских полей и театре Шатле в Париже, в театре Комунале во Флоренции, в Софийской опере, в театре Лисеу в Барселоне и Дворце искусств имени королевы Софии в Валенсии, Баварской государственной опере в Мюнхене, Римской опере, петербургском Мариинском театре и в токийском Бунка Кайкан.

Хибла Герзмава выступает с такими выдающимися российскими и зарубежными музыкантами и дирижёрами, как Лорин Маазель, Марко Армильято, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Александр Рудин, Михаил Плетнёв, Владимир Федосеев, Василий Синайский, Антонио Паппано, Иржи Белохлавек, Джеймс Конлон, Вольф Горелик и другие. Певица гастролирует с концертными программами во Франции, Австрии,Германии, Бельгии, Голландии, Греции, Испании, США, Японии, Швеции, Швейцарии и по всей России.

В феврале 2014 года Хибла приняла участие в Церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, исполнив Финальную песню «Олимпийский вальс” в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Источник: SAKHALIFE.RU. Дмитрий Оконешников - Сулусхан. Фото Василия Иннокентьева
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
15.02.2019, 13:15
Спорт
Старт продаж билетов на Кубок мира по вольной борьбе вызвал огромный ажиотаж
13.02.2019, 10:48
Общество
Некролог
В Якутии ушла из жизни человек-легенда
18.02.2019, 10:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Длинноволосые красавицы Якутии
15.02.2019, 13:00
Происшествия
Закоренелые преступники, вспомнив старые обиды, ограбили жителя Якутска
17.02.2019, 16:17
Экономика
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
15.02.2019, 13:18
Общество
Видео
Житель Якутии сделал необычное предложение руки и сердца
18.02.2019, 10:01
Происшествия
В Якутске пассажир, угрожая ножом, ограбил таксиста
18.02.2019, 9:49
Якутск
Мэр Якутска уходит в отпуск
18.02.2019, 9:36
Происшествия
Жестокий убийца организовал доставку наркотиков в якутскую колонию
15.02.2019, 12:29
Светская хроника
Instagram
Знаменитый блогер Якутии объявила о помолвке
15.02.2019, 12:50
Спорт
Прими участие в первом кибертурнире «Кубок АЭБ» и выиграй крутые призы!
17.02.2019, 16:21
Экономика
Instagram
Премьер Якутии о дорогом бензине
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
19.02.2019

Школа политического образования собрала участников в Нижнем Бестяхе

Экстра
Происшествия
19.02.2019

В Якутии совершено разбойное нападение на диспетчерскую службу такси

Анонс
Культура & Образование
19.02.2019

10 марта состоится творческий вечер Амгалены Нотара 

Интервью
Красота & Здоровье
19.02.2019

Врач-невролог о рассеянном склерозе и наследственных заболеваниях якутян

Общество
19.02.2019

Под крылом СК «Стерх»: Казанский Кремль

Происшествия
19.02.2019

В Якутии растет женская преступность

Экономика
19.02.2019

СК «Стерх»: И снова любой смартфон на ваш вкус!

Экономика
18.02.2019

Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали получила награду