В Якутске выступила легендарная Хибла Герзмава

18 февраля на сцене Государственного театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона состоялся концерт звезды мировой оперы, народной артистки РФ и Абхазии Хиблы Герзмавы в сопровождении симфонического оркестра «Symphonica ARTica» под руководством дирижера Фабио Мастранджело.

Примадонной были исполнены Panis Angelicus Сезара ФРАНКА, каватина и кабелетта Нормы из оперы «Норма», ария Дездемоны из «Отелло» и многие другие.





Под конец мероприятия, весь зрительный зал аплодировал стоя, приглашая певицу вновь и вновь на сцену. Звезда выходила на поклон 4 раза и исполнила на бис ещё два произведения.

После концерта госпожа Герзмава и дирижер Фабио Мастранджело встретились с представителями СМИ, где удалось побывать и корреспонденту SakhaLife.ru. Модератором встречи выступила директор Филармонии Якутии Туяра Пестрякова.

Фабио Мастранджело:

«Мы работаем с Хиблой вместе вот уже 13 лет. Если не больше. Это большая удача, найти такого партнера. Поэтому я бы поблагодарил ее за то, что несмотря на ненормально жесткий график, Хибла все-таки нашла время, приехала в Якутск и отработала с нами программу. Несмотря на большую разницу, она исполнила концерт просто на максимуме!»

Хибла Герзмава:

«Хотелось бы поблагодарить моего друга Фабио за приглашение. Замечательный оркестр, молодой состав. Желаю процветания и удачи этому оркестру, пусть всегда будет музыка! Еще желаю Якутску большого красивого музыкального зала.

Что касается сегодняшней программы, то мы с Фабиочкой работаем довольно часто. Сегодня были арии из опер, оркестровые номера. Такая программа соткана специально для концерта из двух отделений.

Я сейчас уже не сочиняю, потому что, мне кажется, что было в юности, это осталось со мной для домашнего музицирования.

Готовлю я хорошо как и любая кавказская девочка, иначе бы не выдали взамуж. Готовлю кавказскую, итальянскую кухни. Люблю русскую кухню. Выпечки, салаты.

Обожаю круассаны с шоколадом и ванилькой. Но, к сожалению, мне нельзя. Иначе не будет талии!»

Сегодня Хибла Герзмава – это уникальное явление на российской оперной сцене. Яркая и непосредственная, эмоциональная и страстная, она — исполнительница главных женских партий в известных операх и потрясающе талантливая актриса.

Она пела на сцене легендарного театра Ла Скала в Милане, Метрополитен Опера (Нью-Йорк), Королевской оперы Ковент-Гарден в Лондоне, в театре Елисейских полей и театре Шатле в Париже, в театре Комунале во Флоренции, в Софийской опере, в театре Лисеу в Барселоне и Дворце искусств имени королевы Софии в Валенсии, Баварской государственной опере в Мюнхене, Римской опере, петербургском Мариинском театре и в токийском Бунка Кайкан.

Хибла Герзмава выступает с такими выдающимися российскими и зарубежными музыкантами и дирижёрами, как Лорин Маазель, Марко Армильято, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Александр Рудин, Михаил Плетнёв, Владимир Федосеев, Василий Синайский, Антонио Паппано, Иржи Белохлавек, Джеймс Конлон, Вольф Горелик и другие. Певица гастролирует с концертными программами во Франции, Австрии,Германии, Бельгии, Голландии, Греции, Испании, США, Японии, Швеции, Швейцарии и по всей России.

В феврале 2014 года Хибла приняла участие в Церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, исполнив Финальную песню «Олимпийский вальс” в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.