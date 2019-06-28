В Якутске выпускник школы наехал на 4-летнюю девочку

По статистике, только в июне на территории республики зарегистрировано 10 ДТП с участием велосипедистов.

14 июня в Госавтоинспекцию г. Якутска поступила информация от оператора «03» о том, что несовершеннолетний ученик 11-го класса, управляя велосипедом «Титан» и следуя по тротуару проспекта им. Ленина, совершил наезд на 4-х летнюю девочку, которая в результате наезда получила ушибы лица. Ребенок шел за руку вместе с мамой, велосипедист совершил наезд на маленького пешехода сзади. Как пояснил одинадцатиклассник, увидев впереди женщину с ребенком, он нажал на тормоз, но тот не сработал. Как пояснил велосипедист скоростной велосипед был приобретен на «Столичном» рынке.

Днем 26 июня в НЦМиД РБ№1 поступил 7-летний мальчик , у которого в ходе медицинского осмотра были выявлены ушибы и назначено амбулаторное лечение. В ходе проверки по данному обращению было установлено, что травмы ребенком были получены в результате ДТП: на ул. Нагорная мкр. Птицефабрика г. Якутска неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, допустил занос транспортного средства, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по обочине. Надо отметить, что никого из взрослых в момент аварии рядом не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель и автомашина были установлены. 24-летний водитель автомашины «Тойота Чайзер», по словам очевидцев происшествия, был пьян и место ДТП оставил. Позже, давая объяснения, он оправдывал свой «побег» тем, что испугался и «получил шок», в связи с чем уже после ДТП вместе с приятелем выпил виски. Молодого человека привлекли к административной ответственности за совершение ДТП и оставление места происшествия, а также за нарушение запрета употреблять спиртные напитки после ДТП, участником которого он явился: за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет, а также административный арест на срок до 15 суток.

Еще одно ДТП произошло поздним вечером 26 июня. Около 23:40 часов неустановленный велосипедист, следуя по внутридворовой территории дома № 60 А по ул. Лермонтова, совершил наезд на стоящее транспортное средство Ниссан Теана, причинив ему поломки, после чего, в нарушение ПДД, покинул место ДТП, участником которого он является.