В Якутске выбрали лучшие проекты для общественного отдыха

Сегодня, 28 февраля состоялось заседание общественной комиссии по приоритетному проекту «Формирование современной комфортной городской среды на территории ГО «город Якутск».

Члены общественной комиссии подвели итоги рейтингового голосования проектов общественных пространств, состоявшегося 27 февраля. Вчера, с 9.00 до 20.00 часов горожане, достигшие 14 лет и старше, проголосовали за понравившийся проект благоустройства общественной территории в управах округов, администрациях пригородов и в местах массового пребывания людей в ТРК «Азия», ТРК «Туймаада», здании автовокзала, Строительном рынке, кинотеатре «CinemaCenter», ТЦ «УлуруМолл», МФЦ «Мои документы». На местах голосования были размещены стенды с описанием дизайн-проектов благоустройства общественных пространств.

20 февраля общественная комиссия решила внести на рейтинговое голосование три объекта, набравших максимальное количество предложений: Парк будущих поколений, набережная имени Романа Дмитриева, благоустройство озера Талое (II этап).27 февраля свое мнение по благоустройству города Якутска выразили 9 524 горожан, проголосовав за понравившийся дизайн-проект.

В итоге, за благоустройство озера Талое (IIэтап) проголосовали 1908 человек. Наибольшее количество голосов было отдано на участках, расположенных в здании СВФУ, в Гагаринском, Центральном, Сайсарском округах. За благоустройство набережной Романа Дмитриева поступило 1953 голоса.За дизайн-проект набережной активно голосовали в Гагаринском и Губинском округах.

На первое место по итогам рейтингового голосования вышло общественное пространство «Парк будущих поколений», набравшее 5504 голосов горожан.

Главный архитектор, начальник Управления архитектуры и градостроительной политики города Якутска Семен Сергеев отметил, что представленные общественные пространства в соответствии с занятыми местами будут включены в проект муниципальной программы для последующего финансирования из федерального бюджета. Данная программа будет представлена на общественное обсуждение, лишь после этого будет окончательно утверждена, в срок до 31 марта.

«В связи тем, что Парк будущих поколений занял 1 место, предлагается разработать проектно-сметную документацию уже в этом году и начать строительство с 2020 года. Проект набережной Романа Дмитриева должен быть завершен в следующем году, а реализация, соответственно, с 2021 года», — прокомментировал Семен Сергеев.

В ходе заседания члены общественной комиссии приняли решение направить средства из федерального бюджета на 2019 год на благоустройство озера Талое (II этап), именно этот объект имеет полную проектно-сметную документацию.

Напомним, в столице с 12 по 18 февраля 2019 года прошел сбор предложений горожан по благоустройству общественных пространств. Всего поступило 9 108 предложений по благоустройству площадей, скверов, бульваров, парков, набережных и другие.

Парк будущих поколений

«Парк будущих поколений» займет пустующую сейчас территорию квартала 79 г. Якутска, примыкающем к территории кампуса Северо-восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. Общая площадь будущего парка — 2,4 га в периметре улиц Ойунского, Петровского, Белинского, Каландаришвили.

Проект разработан московской архитектурной мастерской Atrium и проектно-строительным бюро «Восток +». На территории парка расположатся образовательный центр для детей и молодежи, уличные спортивные площадки и фитнес –залы, а также площадка для мероприятий. Проектируя открытые пространства, авторы вдохновлялись природой республики.

Набережная Романа Дмитриева

Набережная, названная в честь известного советского борца Романа Михайловича Дмитриева, начинается с территории площади Победы от улицы Хабарова и ведет до острова Малый Хатыыстаах. К проектируемой территории также относится пляж и пустырь около площади Победы.

Основной целью благоустройства набережной и прилегающих территорий стало создание комфортной и безопасной среды. Для этого проводится преобразование пешеходного пути, пляжа и парковок. В связи с тем, что набережная названа в честь известного спортсмена, основное внимание будет уделяться при размещении объектов физической культуре.

Благоустройство озера Талое, 2 этап

Второй этап проекта включает в себя укрепление береговой линии, пешеходные и велосипедные дорожки вокруг озера, площадки для размещения павильонов и места для отдыха.