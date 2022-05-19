19.05.2022
17:01
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Судебная хроника

В Якутске выходец из Центральной Азии склонял девушек к противоправной деятельности

1-й Восточный окружной военный суд признал виновным выходца из Центральной Азии Юлдашева в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица к участию в деятельности международной террористической организации) УК России. Подсудимый приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.   

Как установлено в ходе судебного заседания, Юлдашев, являясь убежденным сторонником радикальных форм ислама, в период проживания в г. Якутске осуществлял поиск находящихся в трудной жизненной ситуации девушек для последующего склонения их к противоправной деятельности. Обвиняемый, имея конкретный умысел, входил в доверие к собеседницам, убеждал выехать в Сирийскую Арабскую Республику и участвовать
в создании мусульманского государства на территории указанной страны.

В результате своевременно проведенных УФСБ России по Республике Саха (Якутия) мероприятий не допущен выезд жительницы г. Якутска в Сирию для участия в деятельности террористических организаций.

Приговор суда вступил в законную силу.

Фото: Пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия)

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