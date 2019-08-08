В Якутске выгорели 4 квартиры в 2-этажном доме

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

07 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 9 сообщений о возгорании мусора и травы: г. Якутск-8; Алданский район г.Томмот-1. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

07 августа 2019 г. в 03.07 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом по улице Очиченко г.Якутск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было тление кровли. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 0,5 кв.м. Причина, предположительно, поджог. Спасен частный дом. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

07 августа 2019 г. в 03.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль марки мазда на улице Мира в с.Табага Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения автомобиль горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади. Общая площадь 4 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

07 августа 2019 г. в 12.43 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит двухэтажный многоквартирный жилой дом на улице К.Алексеева в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты, открытым огнем горел второй подъезд. В результате пожара огнем поврежден второй подъезд, четыре квартиры, кровля на общей площади 300кв.м. Эвакуировано 15 человек, спасен жилой дом. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

07 августа 2019 г. в 19.10 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице В.Павлова в с.Хордогой Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем поврежден пол на площади 4 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!