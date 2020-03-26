В Якутске вводятся новые ограничительные меры против распространения коронавируса

По итогам заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Якутске 26 марта глава города Сардана Авксентьева поручила определить перечень товаров первой необходимости в связи с введением дополнительных ограничительных мер в Республике Саха (Якутия).

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе, с 28 марта по 5 апреля включительно на территории Республики Саха (Якутия) приостанавливается деятельность всех предприятий торговли, вне зависимости от формы собственности, за исключением торговли продуктами питания и товарами первой необходимости.

В Окружной администрации Якутска готовится нормативный акт, уточняющий действие введенных ограничительных мер на территории городского округа, об этом сообщил заместитель главы Павел Кириллин. Сегодня проведено совещание со снабжающими организациями и руководителями структурных подразделений администрации по организации работы сотрудников муниципальных органов власти и городских оперативных служб в период объявленных выходных дней, выйдет соответствующее распоряжение.

Сардана Авксентьева поручила профильным структурам определить перечень товаров первой необходимости, чтобы жители города не испытывали их нехватки в связи с закрытием магазинов.

«Необходимо и важно уточнить, что работают все продовольственные магазины и предприятия торговли, реализующие продовольственные товары. Будет работать Крестьянский рынок, но, например, Крытый рынок не относится к этой категории и работать не будет. Принято принципиальное решение, что будут работать оптовые базы, продуктовые магазины в шаговой доступности», — подчеркнула глава.

В перечень товаров первой необходимости попадают бытовая химия и отдельные хозяйственные товары, поэтому продолжат работу специализированные хозяйственные магазины. Работа сферы бытового обслуживания будет приостановлена с 28 марта по 5 апреля.

Сейчас решается вопрос о работе пунктов приема оплаты за услуги мобильной связи. Закрываются все торгово-развлекательные комплексы, торговые центры. Также не будут работать бары, рестораны, другие предприятия общепита.

«Мы ограничиваем в городе движение общественного транспорта в установленные выходные дни. Утром до 9 часов интервал автобусов — 10 минут. С 8 часов до 17 часов общественный транспорт будет ездить с интервалом в 1 час, с 17 часов до 19 часов автобусы пойдут с интервалом 15 минут, и с 19 часов интервал снова будет 1 час», — сказала Сардана Авксентьева.

В этот период все оперативные службы города будут работать в штатном режиме, как и все коммунальные службы, обеспечивающие санитарное состояние. Для удобства горожан будут функционировать сервисы онлайн-заказа продуктов питания и других товаров первой необходимости с доставкой на дом.

Соответствующее распоряжение подписано главой города в четверг, 26 марта.