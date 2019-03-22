В Якутске введут новые проездные билеты 

1 апреля 2019 года, вместе со снижением тарифа на пригородные перевозки пассажиров и багажа МУП «ЯПАК», в столице введут новые электронные проездные билеты на пригородные автобусы. Преимущество карты в том, что она имеет безлимитное количество поездок на месячный срок действия на пригородные маршруты.

Стоимость электронного проездного билета «Пригородный» составит 2500 рублей, без учета проезда до поселка Жатай, а билет «Пригородный+» с учетом поездок до Жатая будет стоить 3000 рублей.

Заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Михаил Воробьев сообщил, что на данный момент разработан дизайн-проект нового электронного билета с разнообразной цветовой гаммой.

«Билеты будут готовы к 26 марта, в количестве 5000 штук, и начнут действовать с момента введения единого тарифа на пригородные перевозки пассажиров и багажа, то есть с 1 апреля. Проездные будут продаваться в самих пригородных автобусах МУП «ЯПАК». В дальнейшем планируется оснащение остановок терминалами для реализации проездных билетов», — прокомментировал Михаил Воробьев.