07.10.2022
19:47
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Якутия

В Якутске встретили росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации

Бойцы спецподразделений Росгвардии вернулись домой после завершения задач в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня в Якутске их встретили родные, близкие, друзья и сослуживцы, с которыми они не виделись долгие месяцы. Прибывшим на родину сотрудникам подразделений ОМОН “Бизон” и СОБР “Алмаз” вручили нагрудные знаки за участие в военной службе и за боевые отличия., сообщает тгк @ulusmedia

Фото: тгк @ulusmedia
Источник: тгк @ulusmedia

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