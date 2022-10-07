В Якутске встретили росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации

Бойцы спецподразделений Росгвардии вернулись домой после завершения задач в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня в Якутске их встретили родные, близкие, друзья и сослуживцы, с которыми они не виделись долгие месяцы. Прибывшим на родину сотрудникам подразделений ОМОН “Бизон” и СОБР “Алмаз” вручили нагрудные знаки за участие в военной службе и за боевые отличия., сообщает тгк @ulusmedia