В Якутске встретили росгвардейцев, вернувшихся со спецоперации на Украине

За проявленные мужество и отвагу личному составу Росгвардии в торжественной обстановке вручены награды.

Сегодня в Якутске глава республики Айсен Николаев вместе с командующим Восточным округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковником Игорем Голлоевым, руководителями правоохранительных органов, родными и близкими воинов встретили сотрудников Управления Росгвардии по Якутии, вернувшихся домой после участия в специальной военной операции на Украине.

«Сейчас, когда идет борьба за будущее мира, особенно важными становятся патриотизм и единство. Мы гордимся тем, что наши земляки внесли свой вклад в становление мира на землях Донецкой и Луганской народных республик, в свободу и независимость живущих там людей. И вот сегодня они на родной земле, в кругу своих любимых и близких. Момент долгожданной встречи — это такое счастье!» — прокомментировал событие Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

За проявленные мужество и отвагу личному составу Росгвардии в торжественной обстановке вручены ведомственные нагрудные знаки «За отличие в службе» II степени и «Участник боевых действий», а также юбилейный нагрудный знак «100 лет Якутской АССР».

Впереди росгвардейцев ждут реабилитация и отдых, после которого они приступят к выполнению поставленных задач.

Напомним, что президентом и правительством страны приняты меры поддержки для участников специальной операции и их семей. Все эти меры помощи окажут якутянам.