В столице Якутии вспомнят жертв холокоста

27 января весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, который находится на территории Польши. 1 ноября 2005 года Генеральной Ассамблеей ООН установлен День памяти.

В преддверии 75-летия Победы над фашизмом в Якутске пройдет лекторий «Евреи в борьбе против нацизма (1939-1945) гг.».

Организаторы: Ресурсный образовательно-методологический центр в сфере национальных отношений Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), Общественная организация «Якутское общество еврейской культуры».

Приглашаем горожан и тех, кому близка и небезразлична тема ВОВ. Вспомним вместе трагическую страницу всемирной истории, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем.

Дата проведения: 27 января 2020 г.

Начало 17:00 ч.

Место проведения: Исторический зал Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), проспект Ленина 40.