06.05.2021
15:25
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Якутск

В Якутске всем двором поздравили ветерана

В Якутске во дворе дома состоялось чествование ветерана ВОВ Платона Ивановича Харитонова. 

Как пишет жительница города Ольга Неустроева, праздничное поздравление организовала управа Октябрьского округа.

«Во двор, на балконы вышли жители приветствовать нашего ветерана. Замечательно выступил ансамбль «Туймаада»», – написала она в соцсетях. 

Фото: https://www.instagram.com/p/COhIiFQsBZu/
Источник: https://www.instagram.com/p/COhVpm3F2lb/ https://www.instagram.com/p/COhIiFQsBZu/
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