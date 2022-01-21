В Якутске все школьники переведены на дистант до конца января

В Якутске школьников с 1 по 11 (12) классы перевели на дистанционный формат обучения с 24 по 30 января в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает ЯСИА.

Напомним, что с 18 января на дистанте находятся ученики всех классов, кроме выпускных 9 и 11 классов.

Помимо этого, с 24 по 30 января приостанавливается работа кружков, секций, дополнительных занятий, школьных и внешкольных мероприятий в образовательных организациях.