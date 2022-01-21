21.01.2022
19:36
83
Образование
В Якутске все школьники переведены на дистант до конца января
В Якутске школьников с 1 по 11 (12) классы перевели на дистанционный формат обучения с 24 по 30 января в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает ЯСИА.
Напомним, что с 18 января на дистанте находятся ученики всех классов, кроме выпускных 9 и 11 классов.
Помимо этого, с 24 по 30 января приостанавливается работа кружков, секций, дополнительных занятий, школьных и внешкольных мероприятий в образовательных организациях.
Фото: yakutskcity.ru
Источник: ЯСИА
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.01.2022
117
21.01.2022
168
21.01.2022
151
21.01.2022
149
21.01.2022
127
21.01.2022
117
21.01.2022
279
21.01.2022
291
21.01.2022
234
21.01.2022
142
21.01.2022
161
21.01.2022
206
21.01.2022
381
21.01.2022
885
21.01.2022
849
21.01.2022
215
21.01.2022
216
21.01.2022
215
21.01.2022
169
21.01.2022
2619
21.01.2022
834
21.01.2022
205
21.01.2022
425
21.01.2022
430
21.01.2022
700
21.01.2022
249
21.01.2022
239
21.01.2022
523
21.01.2022
486
21.01.2022
291
21.01.2022
404
21.01.2022
472
21.01.2022
159
21.01.2022
373
21.01.2022
2838
21.01.2022
532
21.01.2022
1852
20.01.2022
410
20.01.2022
484
20.01.2022
2013
20.01.2022
287
20.01.2022
281
20.01.2022
354
20.01.2022
703
20.01.2022
1498
20.01.2022
559
20.01.2022
787
20.01.2022
1862
20.01.2022
919
20.01.2022
559
20.01.2022
544
20.01.2022
4653
20.01.2022
382
20.01.2022
1046
ТОП НОВОСТИ
16.01.2022
12649
17.01.2022
9012
18.01.2022
7571
15.01.2022
6980
17.01.2022
6642
16.01.2022
5303
20.01.2022
4672
17.01.2022
4191
20.01.2022
4071