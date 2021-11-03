В Якутске все многоквартирные деревянные дома — аварийные

Власти Якутска помогают горожанам решить вопрос расселения из ветхого и аварийного жилого фонда

2 ноября глава города Якутска во время рабочего выезда в Промышленный округ осмотрел деревянный жилой фонд и обсудил с представителями управления Промышленного округа вопрос расселения жильцов. На выездном совещании приняли участие заместитель главы Якутска по ЖКХ Егор Кардашевский, руководитель управы Промышленного округа» Елизавета Служеникина, представители управляющих компаний ООО «Юнион», ООО «Столичное» и ООО«Арсенал +».

В ходе выезда Евгений Григорьев осмотрел деревянный дом барачного типа на ул. Очиченко 20, выделенный жильцам в 1979 году. После посещения помещения, Евгений Григорьев поручил курирующим структурам помочь жильцам в решении вопроса по расселению, в установленном законом порядке признать дом аварийным и подлежащим сносу.

Также, Евгений Григорьев осмотрел деревянный дом на ул. Очиченко 21, где в квартире №6 проживает семья с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. По информации управы, недавно в квартире обрушился потолок. После осмотра, главой города поручено утеплить квартиру до расселения жильцов. На сегодня дом имеет 95% износа, дом признан аварийным в 2017 году.

По информации руководителя Управления Промышленного округа Елизаветы Служеникиной, в округе числится 196 домов деревянного жилого фонда из 325 многоквартирных домов.

Отметим, в г. Якутске особое внимание уделяется признанию ветхого и деревянного жилого фонда аварийным. Глава города Евгений Григорьев поставил задачу провести масштабную работу по проведению жилищной экспертизы с целью признать весь деревянный многоквартирный жилой фонд столицы аварийным. На эти цели в 2021 году в городском бюджете предусмотрено соответствующее финансирование 2,1 млн рублей.

В 2021 году планируется признание порядка 160 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу для включения в следующую программу переселения граждан из аварийного жилья. По поручению городских властей получение технического заключения в специализированной организации оплачивается из средств городского бюджета. Жильцам аварийного дома необходимо лишь подать заявление в МКУ «Департамент жилищных отношений».