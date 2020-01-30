30.01.2020
18:15
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Якутск

В Якутске вручили ключи от новых квартир детям-сиротам

Сегодня, 30 января в столице состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир в многоквартирных домах по ул. Воинская, 9/3 и в 21 корпусе в 203 микрорайоне. Жилье выделено по муниципальной программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городском округе «город Якутск» на 2018-2022 годы». Застройщик домов — акционерное общество «ДСК». 

Ключи хозяевам новых квартир вручили глава города Якутска Сардана Авксентьева и генеральный директор АО «ДСК» Сергей Радь.  В торжественном мероприятии приняли участие руководители управлений округов, Автодорожного — Артур Аргунов и Губинского — Айаал Бурцев, общественность и жители города Якутска.

Глава города Якутска Сардана Авксентьева поздравила новоселов с одним из знаменательных дней в их жизни. 

«Для каждого человека самое главное – это семья и наличие собственной крыши над головой. С сегодняшнего дня у вас начинается новая жизнь полная счастливых событий. Желаю, чтобы в ваших квартирах всегда было радостно, тепло, уютно. Пусть новая квартира станет для вас крепостью, где будут царить мир, покой и взаимопонимание», — пожелала глава города. 

От имени детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, слова благодарности Окружной администрации города Якутска и застройщику выразила Ирина Данилова. «Мы очень рады сегодняшнему событию. Для нас, новоселов, начинается новый этап жизни, впереди нас ожидают приятные хлопоты. Желаю всем сегодняшним новоселам, своим соседям уютного дома, и пусть новые квартиры принесут только счастье, любовь и благополучие», — сказала Ирина Данилова. 

Генеральный директор АО «ДСК» Сергей Радь отметил, что у новых домов гарантийный срок продолжительностью 5 лет. Вместе с тем он выразил готовность оказать посильную помощь при возникновении неполадок в помещениях. 

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По информации МКУ «Департамент жилищных отношений» города Якутска, в эти дни квартиры получат 186 детей-сирот, обязательства по обеспечению жильем перед которыми возникло в 2018 году. На сегодня заключены 49 муниципальных контрактов на приобретение для них 186 жилых помещений.

В целях обеспечения жильем 82 детей-сирот, перед которыми обязательства возникли в 2019 году, заключены 4 муниципальных контракта на приобретение 40 жилых помещений у застройщиков в строящемся жилом доме (ввод в 2020 году), 42 муниципальных контрактов на приобретение 42 жилых помещений на вторичном рынке.

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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