В Якутске временно приостановлен учебный процесс с 1 по 8 классы

В связи с увеличением заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей, с 30 ноября по 6 декабря в Якутске приостановлен учебный процесс в детских образовательных организациях с 1 по 8 классы, работа кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий. Образовательный и воспитательный процесс будет проходить с применением дистанционных технологий. Об этом сообщила заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова в ходе заседания Санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск».

В период ограничения учебного процесса будут организованы генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств силами персонала учреждений. Продолжится профилактическая работа с родителями по ограничению посещения детьми мест массового скопления людей, в том числе кинотеатров, спортивных залов, объектов торговли и общественного питания.

В период ограничительных мер на территории города Якутска приостановлены все спортивные и культурно-массовые мероприятия республиканского и городского значения