11.07.2022
16:29
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Якутск

В Якутске временно перекроют еще одну улицу 😈

МКУ «Организатор пассажирских перевозок» города Якутска сообщает, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в период с 13 июля по 18 июля (включительно) 2022 года будет прекращено движение транспортных средств по ул. Очиченко на участке от Объездного шоссе до ул. Кржижановского.

Ограничение движения транспортных средств осуществляется в связи с проведением плановых работ по устройству футляров сетей газопровода в количестве 2 штук и замене слабонесущих грунтов.

Маршрутные автобусы № 16 и № 35 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Фото: ykt_top
Источник: Yakutskcity.ru – официальный сайт Окружной администрации г. Якутска

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