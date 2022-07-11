11.07.2022
16:29
431
Якутск
В Якутске временно перекроют еще одну улицу 😈
МКУ «Организатор пассажирских перевозок» города Якутска сообщает, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в период с 13 июля по 18 июля (включительно) 2022 года будет прекращено движение транспортных средств по ул. Очиченко на участке от Объездного шоссе до ул. Кржижановского.
Ограничение движения транспортных средств осуществляется в связи с проведением плановых работ по устройству футляров сетей газопровода в количестве 2 штук и замене слабонесущих грунтов.
Маршрутные автобусы № 16 и № 35 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.
Фото: ykt_top
Источник: Yakutskcity.ru – официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
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