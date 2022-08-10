10.08.2022
17:56
99
Якутск
В Якутске временно открыли перекресток Кирова — Ленина
Улица доступна для проезда до 25 августа 2022 года.
Однако проезд может быть закрыт раньше в связи со стартом укладки асфальта на данном участке.
Фото: https://t.me/mintrans_sakha
Источник: Минтранс Якутии - https://t.me/mintrans_sakha
#В Якутске временно открыли перекресток Кирова — Ленина#Минтранс Якутии#проспект ленина#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
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