10.08.2022
17:56
99

Якутск

В Якутске временно открыли перекресток Кирова — Ленина

Улица доступна для проезда до 25 августа 2022 года.

Однако проезд может быть закрыт раньше в связи со стартом укладки асфальта на данном участке.

Фото: https://t.me/mintrans_sakha
Источник: Минтранс Якутии - https://t.me/mintrans_sakha

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