В Якутске временно отключат ТВ и радио

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Саха (Якутия)» информирует жителей города Якутска и прилегающих территорий о плановых работах на телевизионном и радиовещательном оборудовании, размещенном на телебашне Якутска.

Временные отключения эфирной трансляции связаны с подготовкой к запуску вещания радиостанции «Вести ФМ», который запланирован на конец 2020 года.

В связи с планируемыми работами, с 24 по 26 ноября, в период с 11 до 17 часов по местному времени ожидаются перебои на следующих ТВ и РВ программ:

1. Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

2. Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

3. «Радио России» 104.9 МГц;

4. «Маяк» 89.7 МГц.

На время отключения радиопередатчики будут «молчать». На экране телевизора появится надпись – «нет сигнала» или «слабый сигнал». Не следует менять настройки телевизора и/или радиоприемника.

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Саха (Якутия)» приносит свои извинения за временные неудобства. По завершения работ программы будут доступны в обычном режиме.

Справка:

Эфирная трансляция теле- и радиопрограмм осуществляется РТРС непрерывно и в круглосуточном режиме. Проведение работ по обслуживанию инфраструктуры связи – необходимая техническая процедура, благодаря которой обеспечивается стабильное вещание телерадиопрограмм.