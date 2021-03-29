В Якутске временно отключат телерадиовещание

В связи с проведением профилактических работ с 30 марта по 2 апреля, в период с 10.00 до 17.00 по местному времени, в городе Якутске будет временно прекращена эфирная трансляция телерадиопрограмм РТРС-1, РТРС-2, Радио России и Радио Маяк.

На время отключения радиопередатчики будут «молчать». На экране телевизора появится надпись – «нет сигнала» или «слабый сигнал». Не следует менять настройки телевизора и/или радиоприемника.

Столь продолжительное время работ обусловлено проведением монтажных работ на антенно-мачтовом сооружении.

Филиал РТРС приносит свои извинения за временные неудобства. По завершения работ программы будут доступны в обычном режиме.