29.03.2021
17:37
224
Якутск
В Якутске временно отключат телерадиовещание
В связи с проведением профилактических работ с 30 марта по 2 апреля, в период с 10.00 до 17.00 по местному времени, в городе Якутске будет временно прекращена эфирная трансляция телерадиопрограмм РТРС-1, РТРС-2, Радио России и Радио Маяк.
На время отключения радиопередатчики будут «молчать». На экране телевизора появится надпись – «нет сигнала» или «слабый сигнал». Не следует менять настройки телевизора и/или радиоприемника.
Столь продолжительное время работ обусловлено проведением монтажных работ на антенно-мачтовом сооружении.
Филиал РТРС приносит свои извинения за временные неудобства. По завершения работ программы будут доступны в обычном режиме.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Филиал РТРС
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.03.2021
0
29.03.2021
151
29.03.2021
104
29.03.2021
109
29.03.2021
204
29.03.2021
284
29.03.2021
542
29.03.2021
190
29.03.2021
172
29.03.2021
166
29.03.2021
228
29.03.2021
245
29.03.2021
509
29.03.2021
223
29.03.2021
214
29.03.2021
124
29.03.2021
172
29.03.2021
1506
29.03.2021
514
29.03.2021
452
29.03.2021
232
29.03.2021
204
29.03.2021
1617
29.03.2021
178
29.03.2021
367
29.03.2021
262
29.03.2021
288
29.03.2021
1733
29.03.2021
816
29.03.2021
168
29.03.2021
670
29.03.2021
726
29.03.2021
1986
29.03.2021
2153
29.03.2021
662
28.03.2021
809
28.03.2021
10535
28.03.2021
4613
28.03.2021
1890
28.03.2021
562
28.03.2021
636
28.03.2021
286
28.03.2021
207
28.03.2021
1326
28.03.2021
1925
28.03.2021
1461
28.03.2021
210
28.03.2021
293
28.03.2021
578
28.03.2021
234
28.03.2021
1076
27.03.2021
406
ТОП НОВОСТИ
28.03.2021
10554
28.03.2021
4619
23.03.2021
4044
24.03.2021
3526
24.03.2021
3357
24.03.2021
2755
23.03.2021
2607
26.03.2021
2527
26.03.2021
2493