29.03.2021
17:37
224

Якутск

В Якутске временно отключат телерадиовещание

В связи с проведением профилактических работ с 30 марта по 2 апреля, в период с 10.00 до 17.00 по местному времени, в городе Якутске будет временно прекращена эфирная трансляция телерадиопрограмм РТРС-1, РТРС-2, Радио России и Радио Маяк.

На время отключения радиопередатчики будут «молчать». На экране телевизора появится надпись – «нет сигнала» или «слабый сигнал». Не следует менять настройки телевизора и/или радиоприемника. 

Столь продолжительное время работ обусловлено проведением монтажных работ на антенно-мачтовом сооружении.

Филиал РТРС приносит свои извинения за временные неудобства. По завершения работ программы будут доступны в обычном режиме.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Филиал РТРС
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх