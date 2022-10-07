07.10.2022
10:00
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Якутск

В Якутске временно отключат цифровое ТВ и радио

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Саха (Якутия)» проводит профилактические работы на антенно-мачтовом сооружении (телебашне) г. Якутске, внеплановые отключения технических средств вещания будут проводиться в период с 05 по 14 октября с 10:00 до 17:00, по якутскому времени (кроме выходных дней), отключения согласованы с телерадиокомпаниями.

Филиал РТРС приносит извинения за принесенные неудобства.

По завершению работ, цифровое вещание и радиовещание будет производиться в штатном режиме, без отключений.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ»

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