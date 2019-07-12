В Якутске временно ограничат холодное водоснабжение

О временном (плановом) ограничении холодного водоснабжения в г. Якутске сообщает пресс-служба АО «Водоканал».

С 22:00 15 июля 2019 года до 6:00 16 июля 2019 года в связи с заменой запорной арматуры, будет приостановлена работа Водоузла №4.

Под ограничение попадают: кварталы 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 103, 106, 110, 10, 11, 13, 14; жилые дома по ул. Автодорожная (жилой комплекс «Прометей»); микрорайоны ДСК, Воинская часть, Ильинка, Птицефабрика, Мерзлотка, Медцентр, жилой дом №2 по ул. Чайковского, жилые дома №100, №100/1, №100/2 по ул. Лермонтова, Вилюйский тракт 3 км., частный сектор по Сергеляхскому шоссе 4, 5, 6, 7, 8 км., Борисовка-3, Борисовка-1, Спортивный комплекс «Тандем».