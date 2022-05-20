20.05.2022
12:10
336
Якутск
В Якутске временно ограничат движение транспорта
22 мая в период с 14:00 ч до 19:00 ч будет организовано ограничение движения транспортных средств по ул. Ойунского на участке от перекрестка ул. Каландаришвили до Сергеляхского шоссе на участке от перекрестка ул. Автодорожная до перекрестка ул. Красильникова.
Ограничение движения транспорта осуществляется в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».
Маршрутные автобусы №5, 17, 18, 35, 101, 103, 108 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.
Источник: Информация МКУ «Организатор пассажирских перевозок» г. Якутска
#В Якутске временно ограничат движение транспорта по ул. Ойунского#окружная администрация г. Якутска#Якутск
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