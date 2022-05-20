В Якутске временно ограничат движение транспорта

22 мая в период с 14:00 ч до 19:00 ч будет организовано ограничение движения транспортных средств по ул. Ойунского на участке от перекрестка ул. Каландаришвили до Сергеляхского шоссе на участке от перекрестка ул. Автодорожная до перекрестка ул. Красильникова. Ограничение движения транспорта осуществляется в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Маршрутные автобусы №5, 17, 18, 35, 101, 103, 108 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Источник: Информация МКУ «Организатор пассажирских перевозок» г. Якутска

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх