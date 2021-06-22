В Якутске временно изменено движение автобусов

Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 22 июня 2021 года по 30 июня 2021 года автобусные маршруты №15, 25, 41 будут осуществлять движение по Вилюйскому тракту, в связи с проведением работ по ремонту газопровода низкого давления по ул. Ильменская.



Движение транспортных средств по улице Ильменская ограничено на участке от улицы Чайковского до жилого дома по адресу улица Ильменская, д. 57.