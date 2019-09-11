В Якутске впервые рассмотрят проблему раздельного сбора мусора

В эту пятницу, 13 сентября, в 14:15 часов члены общественных советов при Госкомцен и МинЖКХ и энергетики республики впервые рассмотрят актуальную тему о реализации раздельного сбора мусора в Якутске и в других районах республики.

«Жители города Якутска только начинают погружаться в эту непростую тему. Но здесь одного желания мало, нужно знать, какой мусор куда выкидывать», — говорят организаторы мероприятия.

С докладами выступят заместитель министра ЖКХ и энергетики РС(Я) Виктор Романов, генеральный директор ГУП «ЖКХ РС(Я)» Виталий Чикачев и организатор волонтерского движения «Раздельный сбор» Ирина Матеева.