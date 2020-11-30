В Якутске впервые «оживили» кинокартинку

Новый проект «Киноспектакли» стартовал в Синема-центре. На большом экране можно посмотреть лучшие спектакли Русского драмтеатра им. А.С. Пушкина. В показах принимают участие актеры театра, играя некоторые эпизоды вживую.

Первый показ спектакля на большом экране состоялся 28 ноября. Зрители посмотрели известный и любимый зрителями спектакль «Нас обвенчает прилив», который уже несколько лет не идет в активном репертуаре. Показ проходил, как и принято в театре, с антрактом.

«Проект предложил Иннокентий Торохов, и наш театр с радостью откликнулся на эту идею. Репертуар сейчас обсуждается, мы отсматриваем наши записи, чтобы понять, какие из них пригодны для кинозала, ведь создавались они в рабочих целях для архива театра и ввода актеров. Насколько проект отзовется у зрителей, столько он и продлится. Уникальность его в том, что действие идет в записи и некоторые эпизоды исполняются нашими актерами вживую», — рассказала режиссер и актриса Русского драмтеатра Лена Корнилова-Мягкая.

Действительно, во время показа видео внезапно прерывается, и артисты будто сходят с экрана, внезапно появляясь на сцене и играя следующий отрывок. По словам артистов, для них это уникальная возможность в период, когда театры вынужденно закрыты, вновь встретиться со зрителями на киноспектаклях. Вживую сцены из спектакля в этот вечер исполнили актеры Екатерина Нарышкина, Илья Данилевский и Марина Слепнева.

Афиша ближайших показов будет размещена на сайте Синема-центра, Русского драмтеатра им. А.С. Пушкина – гардт.рф, в сети инстаграм на @gardtpushkina_yakutsk