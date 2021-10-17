В Якутске впервые отметили всероссийский День отца

Сегодня, 17 октября состоялась торжественная церемония возложения цветов к стеле «Отцу и сыну» на территории МОБУ «Саха гимназия» г. Якутска, приуроченное к празднованию Дня отца в России.

В мероприятии приняли участие министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Елена ВОЛКОВА, первый заместитель главы города Якутска Алексей КОРНИЛОВ, председатель постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай ВАСИЛЬЕВ, председатель общественной организации «Лига отцов Якутии» Айхал ГАБЫШЕВ, председатель Совета отцов города Якутска Егор ПОПОВ, представители Совета отцов Якутска и Саха гимназии.

Первый заместитель главы города Якутска Алексей Корнилов отметил важность и значимость празднования Дня отца в России.

«Сегодня мы в первый раз отмечаем День отца, введенный указом президента России Владимира ПУТИНА. Каждый отец является примером для своих детей, их защитником. Всецело поддерживаю повышение важности роли отца в обществе. Наша задача — сделать ее более значимой, показать всю ответственность, которую несет каждый отец. Именно от отца во многом зависит, какими вырастут его дети, станут ли они патриотами своей страны. Отец – это основа и опора каждой семьи. А семья – это то, из чего строится народ, общество, государство», — сказал Алексей Корнилов и отметил важную и полезную деятельность Общественной организации «Лига отцов Якутии» и Совета отцов города Якутска.

Отметим, в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей 4 октября 2021 года президент Российской федерации Владимир Путин подписал Указ «О Дне отца», который будет отмечаться в третье воскресенье октября.