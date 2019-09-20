В Якутске возобновлено теплоснабжение строящегося дома по ул. Короленко

Несмотря на многомиллионные долги потребителя, в пятницу, 20 сентября, возобновлено теплоснабжение не введенного в эксплуатацию многоквартирного дома в г. Якутске по адресу: ул. Короленко, 25.

Такое решение руководство ПАО «Якутскэнерго приняло на рабочем совещании у Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева совещании 20 сентября.

Напомним, застройщик данного объекта ООО «Товары Саха Якутместпрома» в нарушение градостроительного кодекса заселил квартиры, дольщики живут и потребляют энергоресурсы, не имея при этом документов на собственность, и, соответственно, возможности заключить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. В свою очередь застройщик несколько лет не оплачивал потребленные энергоресурсы и накопил многомиллионные долги перед энергетиками.

Энергоснабжающая организация на протяжении этого времени предпринимала все предусмотренные законодательством меры, включая ведение претензионно-исковой работы. В начале отопительного сезона Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» был вынужден применить санкцию по ограничению теплоснабжения не введенного в строй многоквартирного дома. На начало сентября сумма задолженности ООО «Товары Саха Якутместпрома» за тепло составила порядка 18 млн рублей.

В настоящее время ООО «Товары Саха Якутместпрома» представило в Энергосбыт документы, подтверждающие перечисление в счет погашения долга 4 млн рублей. Тем не менее, вопрос о порядке поставки теплоэнергии и оплате оставшейся суммы задолженности остается открытым.

Энергетики считают, что люди, проживающие в доме, который не введен в строй, не должны страдать от действий застройщика. В то же время все дольщики обязаны осознавать необходимость оплаты фактически потребленных ими услуг, в том числе по теплоснабжению.

Неплатежи за потребленные энергоресурсы ставят под угрозу надежность энергоснабжения во всей республике, поскольку лишают возможности направлять средства на закупку топлива и проведение необходимых ремонтов. Поэтому энергетики принимают все предусмотренные законодательством меры, направленные на снижение задолженности за электрическую и тепловую энергию.